SIENA – C’è una schiarita sopra il cielo del centrodestra. Dopo l’addio a Emanuele Montomoli, sarebbe stata trovata la quadra su Nicoletta Fabio.

Una scelta che va nella direzione di non frammentare la coalizione. Cosa che forse sarebbe avvenuta se fosse stato scelto un candidato di bandiera, come era stato ventilato nelle prime ore dopo la rottura con il docente universitario. Lega e Forza Italia non si sono ancora espresse ufficialmente, ma, d’altronde, non lo ha fatto neppure lo schieramento che fa capo a Giorgia Meloni. Mancherebbe ancora il via libera dai vertici nazionali, ma non dovrebbe essere una riflessione troppo lunga.

Fabio, docente scolastica oggi in pensione, è stata priore dell’Istrice dal 2011 al 2019 e rettore del Magistrato delle Contrade tra il 2016 e il 2018. Attualmente fa parte del cda della Biblioteca degli Intronati. A inizio anno, prima che il centrodestra virasse su Montomoli, il suo nome era circolato come possibile candidata. Un’opportunità che non era stata accolta.