FIRENZE – La Toscana ha deciso di bruciare i tempi. Da domani per i pazienti fragili sarà possibile la somministrazione delle quarta dose.

Sarà interessata una popolazione di oltre 350 mila persone. “Siamo la prima Regione italiana a farlo e di questo sono molto soddisfatto – ha detto il presidente regionale Eugenio Giani -. Stiamo anche lavorando per essere in grado, nel caso in cui sia ritenuto utile, di partire a settembre con la somministrazione della quarta dose a tutti coloro che si vorranno sottoporsi a questo secondo richiamo, così da avere più difese per superare meglio la possibile recrudescenza nei mesi autunnali ed invernali”.

Per prenotarsi sarà disponibile il consueto portale, ma dovranno essere passati almeno 4 mesi dalla terza dose. Al momento è escluso chi ha contratto il virus dopo la terza dose. La somministrazione agli ultraottantenni sarà effettuata sia dai medici di medicina generale, che inizieranno dai loro assistiti più anziani. “E’ dimostrato – ha precisato l’assessore Simone Bezzini – che con la quarta dose il livello di protezione individuale fa un deciso balzo in avanti. Siamo quindi pronti per questa nuova fase, con la somministrazione della quarta dose alle categorie più fragili per età e patologie”. Per chi non è compreso in queste categorie, l’appuntamento con la quarta dose è rimandato a settembre.