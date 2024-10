FIRENZE – Un piccolo grande passo verso la candidatura verso le regionali del 2025. Alessandro Tomasi è il nuovo coordinatore toscano di Fratelli d’Italia.

Al sindaco di Pistoia sono arrivati gli auguri dell’ex ormai numero uno dello schieramento meloniano, Fabrizio Rossi: “Affido ad Alessandro Tomasi un grande partito ed insieme continueremo a lavorare per vincere la regione Toscana. Alessandro saprà dimostrare, anche in questo ruolo, il valore già espresso come sindaco di Pistoia. Una scelta vincente, anche come nostro candidato alle regionali toscani 2025. Continua il nostro impegno insieme per una Toscana libera dalla sinistra”.

Se FdI ha già messo il capo avanti, resta da convincere gli altri partiti del centrodestra. Il coordinatore di Forza Italia Marco Stella recentemente aveva frenato sulla candidatura: “Meglio un moderato”. Poi c’è la Lega che deve ancora esprimersi. E’ chiaro che alla fine conterà nella scelta il peso elettorale dei singoli partiti e in questo momento Fratelli d’Italia è nettamente davanti a tutti.

Su Tomasi poi è già arrivata la benedizione di Giovanni Donzelli, plenipotenziario di Fdi in Toscana e uomo molto vicino a Giorgia Meloni. Insomma, se i giochi non sono fatti, con la nomina a coordinatore la chiusura del cerchio è sempre più vicina.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!