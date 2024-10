FIRENZE – Non si svolgerà il viaggio dei vescovi toscani in Terra Santa, in programma dal 14 al 17 ottobre, viste le criticità nell’area legate alla guerra in corso.

La Conferenza episcopale regionale ha comunque stabilito “che ogni diocesi destinerà un contributo economico pari all’importo del viaggio”. Sarà consegnato “al Commissariato di Terra Santa dei Frati minori della Toscana per sostenere le attività svolte a sostegno della popolazione in Medio Oriente”.

Nelle Diocesi toscane sono inoltre in consegna in questi giorni i rosari in legno d’ulivo, realizzati in Terra Santa, che sono stati acquistati come segno di vicinanza e di aiuto all’artigianato locale. I vescovi toscani “dopo la preghiera del Rosario secondo le intenzioni di Papa Francesco che ieri ha visto un’importante partecipazione dei fedeli in tutte le diocesi, continueranno a pregare perché si possa tornare presto a parlare di pace in Terra Santa e in tutti i luoghi dove i conflitti non sembrano voler cessare”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!