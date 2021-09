SAN GIMIGNANO – Un weekend dedicato a attività e passeggiate alla scoperta dell’Elsa da Colle Val d’Elsa a Castelfiorentino, passando per San Gimignano, Poggibonsi, Barberino, Tavarnelle e Certaldo. L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 settembre nell’ambito del percorso partecipativo del progetto “Oltre i confini. Verso il Contratto di fiume Elsa” di cui il Comune di San Gimignano è capofila.

Sindaco Marrucci: «Il progetto di Contratto di Fiume Elsa è strategico per la nostra area»

«Il progetto di Contratto di Fiume Elsa è strategico per la nostra area – commenta il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci – perché guarda al futuro partendo dalla rimessa in valore del fiume e della sua comunità rivierasca. Questo traguardo è perseguito in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, grazie al coinvolgimento delle comunità. Oltre a rappresentare una nuova offerta di fruizione lenta del territorio valdelsano, oltre i confini amministrativi, il progetto è una preziosa occasione di ricerca scientifica sul fiume Elsa e una opportunità per individuare scelte strategiche innovative per il nostro territorio ed attivare nuove economie».

Il programma

Sabato 25 settembre alle ore 10 in località Le Vene a Colle Val d’Elsa è in programma “Scienza Partecipata” in collaborazione con l’associazione LaGorà: Isabella Calattini e Pietro Centorrino presenteranno il progetto di scienza partecipata sull’Elsa dove verranno mostrate alcune tecniche di monitoraggio del fiume. Verranno fatte delle analisi per vedere se è presente un eccesso di macronutrienti nell’acqua e verrà mostrato come misurare la velocità dell’acqua.

Ritrovo al parcheggio delle vene

Alle ore 13 in località Bocca d’Elsa a Poggibonsi è in programma una sosta dove il torrente Staggia incontra l’Elsa con visita del luogo e “pranzo a sacco” portato autonomamente in riva al fiume. Ritrovo presso la rotonda in località 3 vie – Paninoteca Napul’è.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, in località Zambra a Barberino Tavernelle appuntamento con “Passeggiata da Zambra a San Galgano”, passeggiata esplorativa in collaborazione con l’associazione Anthos Certaldo. Percorso facile di 4 Km per 1h 45 circa di cammino. Ritrovo in località Zambra, via Stazione, presso il vecchio ponte sull’Elsa. Arrivo presso la ex Cartiera di San Galgano. Ritorno in auto.

Alle ore 17:30 in località San Galgano a San Gimignano visita alla mostra fotografica e archeologia industriale. La fotografa Sofia Giuntini presenta “Accanto”, una ricerca fotografica sull’ambiente del fiume Elsa ed i suoi cittadini. Un viaggio iniziato nel 2018 e ancora in corso, alla scoperta di un territorio che rappresenta casa per molte persone, ma che ha bisogno di ritrovare un equilibrio per essere vivo. Con “Accanto”, l’artista cerca di dare voce all’Elsa, guardandolo con occhi coscienti e allo stesso tempo estranei, per raccontare le sue bellezze ed i suoi disagi.

Domenica 26 settembre alle ore 11 in località Pian di Sotto a Certaldo è in programma la passeggiata tra località Pian di Sotto e Campo Gara alla scoperta del rapporto tra l’abitato di Certaldo ed il fiume, in collaborazione con associazione Pescatori Certaldo.

Percorso molto facile ad anello con sosta per il “pranzo al sacco” al Campo Gara.

Andata: percorso di 2, 5 km, tempo di percorrenza 1h15 circa

Ritorno: percorso di 2 km tempo di percorrenza 40 minuti circa

Ritrovo presso il parcheggio di via Albinoni

Alle ore 12:30 sempre a Certaldo ma in località Campo gara pic-nic coi pescatori. Pranzo al sacco portato autonomamente e visita al campo gara insieme ai pescatori dell’associazione Pescatori Certaldo che parleranno del fiume e della sua sostenibilità.

Ritrovo sul campo gara, presso l’accesso dal Campo Sportivo – Canile Comunale.

Alle ore 16 in località Granaiolo a Castelfiorentino si parlerà di sostenibilità, sport e archeologia industriale con la visita al Campo gara di Granaiolo ed esplorazione del collegamento con l’ex zuccherificio di Granaiolo in collaborazione con l’associazione Prociv di Castelfiorentino che parlerà della sostenibilità e della salvaguardia del fiume.

Ritrovo presso l’accesso al campo gara da via Tassinari

Il weekend terminerà alle ore 17 all’ex zuccherificio di Granaiolo a Castelfiorentino con la mostra fotografica e archeologia industriale a cura della fotografa Sofia Giuntini.

In ogni tappa sarà possibile vedere e discutere con i progettisti delle proposte progettuali contenute all’interno del Contratto di Fiume Elsa.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Per motivi di organizzazione è richiesta l’iscrizione inviando un’email a: nu@narrazioniurbane.it e specificando a quali eventi si intende partecipare.

Per info scrivere a nu@narrazioniurbane.it o telefonare al numero 340 3467287