PRATOVECCHIO STIA – All’Associazione autonoma per la Biennale Europea d’Arte Fabbrile è stato conferito il Premio internazionale di “Ecologia Verde ambiente”, Medaglia del Presidente della Repubblica e Medaglia del Senato della Repubblica che da quest’anno è stato dedicato a Giorgio Nebbia, pioniere del movimento ambientalista italiano, scomparso nel 2019.

La cerimonia di premiazione, si è svolta domenica scorsa a Sorrento con la presidente Maria Gemma Bendoni che, a nome dell’Associazione, ha ritirato il prestigioso riconoscimento conferito per l’opera svolta nella ‘valorizzazione dell’artigianato artistico’.

«Si tratta – commenta Maria Gemma Bendoni – di un ulteriore riconoscimento alla nostra rassegna e in modo particolare ai nostri volontari che in questi anni hanno costruito qualcosa di straordinario per il nostro territorio e per l’Italia tutta. Stia e il suo ferro battuto sono ormai il punto di riferimento nazionale per questa forma di arte e uno dei riferimenti europei di cui tutti dobbiamo andare fieri. Un riconoscimento alla incessante attività che svolgiamo per la valorizzazione dell’artigianato artistico».

Il premio, per anni ha segnato la storia dell’associazione Verdi ambiente e società onlus e ha contribuito a dare un grande riconoscimento a chi si è battuto nel nostro Paese ed all’estero per difendere l’ambiente, per la solidarietà e la pace tra i popoli, per denunciare le mafie ed esercitare nelle varie istituzioni una pratica volta a garantire giustizia e controllo democratico del territorio aggredito dal malaffare. Negli anni scorsi il premio è andato a personalità come l’ex Procuratore Antimafia Franco Roberti, il magistrato del CSM Antonino Di Matteo, il Presidente della Casa della Carità di Milano Don Virginio Colmegna, il giornalista e conduttore di “Presa Diretta” Riccardo Iacona, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e infine l’ideatore della fortunata trasmissione “Atlantide, Storie di Uomini e di Mondi” di Andrea Purgatori.