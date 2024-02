MONTECATINI TERME – Le buste si apriranno il prossimo 16 luglio. In quel giorno sarà reso, sempre che ci siano offerte, il nome del nuovo proprietario delle Terme di Montecatini, vendute in un blocco unico all’asta per 42 milioni.

Nel bando si legge che il pacchetto comprende beni e diritti distinti tra immobili, mobili, marchio, beni immateriali e aziende, tutti facenti parte del “ramo termale” della società concordataria Terme di Montecatini spa. Sono compresi nella vendita all’asta l’edificio denominato Istituto Grocco in viale delle Palme, il complesso Terme Excelsior situato in una area di estensione di oltre 7 mila metri quadrati, il complesso delle Terme La Salute in via della Salute compreso di parco, il complesso delle Terme Leopoldine tra il viale Verdi e la pineta termale.

Della vendita fa parte anche il simbolo di Montecatini, ovvero lo stabilimento Tettuccio: è composto da sei edifici in parte posti in aderenza tra loro e comunicanti, tutti collegati da un maestoso portico a incorniciare tre ampi cortili scoperti, uno dei quali ospita la fonte d’acqua del Tettuccio con la relativa vasca a forma di valva di conchiglia, coronata dalla Fontana dei Coccodrilli; nella corte pertinenziale del complesso sono presenti alcune sorgenti termali intestate alla Regione Toscana e ciò comporta una servitù di passo per eventuale accesso alle sorgenti da parte della proprietà.

Chi comprerà si aggiudicherà inoltre i marchi e i diritti immateriali, la concessione mineraria rilasciata dalla Regione Toscana per acqua termale e trasferita al Comune di Montecatini che ha concesso l’utilizzo della concessione alla società concordataria per la durata di 25 anni. Si prosegue con i rami aziendali e beni mobili, cioè l’attività che comprende le cure idropiniche esercitate al Tettuccio e alle Redi, attualmente concesse in affitto d’azienda alla Croce Rossa per 36 mesi dal primo giugno 2023. L’attività di bar esercitata nello stabilimento Redi. Il lotto unico viene messo in pubblicità al prezzo base di 42.158.725 euro.

Per comprare le Terme di Montecatini – una volta che il bando sarà pubblicato sui portali specializzati e non solo – sarà necessario registrarsi al sistema informatico, l’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito della cauzione a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “liquidazione giudiziale Terme di Montecatini spa”.