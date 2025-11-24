Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Una nuova perturbazione sta interessando la Toscana, con piogge abbondanti e temporali previsti soprattutto nel versante nord-ovest della regione.

La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico relativo al reticolo minore, valido su tutto il territorio toscano.

Le precipitazioni, che si intensificheranno particolarmente nel nord-ovest e sull’Appennino pistoiese e pratese, dalla mattina di oggi si estenderanno anche al resto della Toscana, seppur con minore persistenza. A complicare il quadro meteorologico sono attese raffiche di vento che potranno raggiungere i 70 km/h, soprattutto nelle zone sottovento all’Appennino, oltre a mari mossi lungo la costa.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti delle condizioni meteo per gestire al meglio le situazioni di rischio create dalle avverse condizioni atmosferiche.

