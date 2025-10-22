Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Si sta attenuando l’ondata di maltempo sulla Toscana, anche se l’allerta resta alta.

A fare il punto della situazione è stato il presidente Eugenio Giani. “Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, anche localmente molto intense, interessano le zone costiere, in particolare livornese e pisano – ha scritto il governatore su facebook -. Nelle prossime 3 ore ancora precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, localmente intense in particolare sulle province di Livorno e Pisa. I fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento e non sono registrate criticità”.

