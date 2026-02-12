Tempo lettura: < 1 minuto

Allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio.

Ad annunciare l’allerta, la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, che conferma per la Toscana nord-occidentale, ed in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area lucchese, Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico fino alle 15, mentre sottolinea il rischio di mareggiate per tutta la giornata del 12 febbraio per la costa settentrionale e l’Arcipelago.

Tutta la costa toscana, compresa la parte meridionale, con le attuali condizioni meteo sarà inoltre battuta da forte vento , ed anche in questo caso l’allerta gialla avrà valore fino alla termine della giornata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.

