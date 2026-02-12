Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME (SI) – Il Comune di Chianciano Terme prosegue nel percorso di supporto a cittadini, imprese, associazioni e giovani per l’accesso ai finanziamenti pubblici, nazionali, regionali e locali.

La Giunta Comunale ha infatti approvato, con deliberazione di recente adozione, il rinnovo del Protocollo d’Intesa con ANCI Toscana per l’anno 2026, relativo al progetto “Antenna Europa” – lo sportello informativo che dal 2025 opera con successo sul territorio.

Lo sportello Antenna Europa

L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto “L’Europa sulla Montagna Toscana” finanziato dalla Commissione Europea, si è dimostrata uno strumento concreto e prezioso per intercettare opportunità di finanziamento e accompagnare enti pubblici, operatori economici e cittadini nella presentazione di progetti e nella fruizione di bandi.

Lo sportello, gestito da personale qualificato di ANCI Toscana, garantisce presenza fisica in Municipio due giorni al mese, collegamenti video da remoto per ulteriori due giornate mensili, dedicate alla presentazione di opportunità di finanziamento, Q&A in diretta e prenotazione di appuntamenti personalizzati.

Inoltre lo sportello offrirà consulenza gratuita per imprese, associazioni, cittadini e personale comunale su bandi europei, nazionali, regionali e locali.

Infine Antenna Europa fornirà attività di informazione e comunicazione mirata, inclusa una newsletter mensile con riepilogo dei bandi e delle opportunità, giornate informative tematiche, supporto nella progettazione e pianificazione di interventi per accedere a risorse aggiuntive, favorendo anche la nascita di progetti unitari territoriali.

“Rinnovare e rafforzare la collaborazione con ANCI Toscana per l’Antenna Europa significa dare continuità a un servizio che in questi mesi ha già dimostrato la sua utilità concreta. In un momento in cui le risorse europee rappresentano una leva strategica per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale, il nostro obiettivo è rendere Chianciano Terme un territorio sempre più informato, competitivo e capace di cogliere opportunità” – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli.

“Lo sportello è uno strumento aperto a tutti: imprese che vogliono investire, associazioni che hanno idee progettuali, giovani con iniziative innovative e cittadini che desiderano orientarsi nel complesso mondo dei finanziamenti. Invitiamo la comunità a sfruttarlo al massimo” aggiunge Alessandra Chiezzi assessora al commercio.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare lo Sportello Antenna Europa tramite i canali ufficiali del Comune di Chianciano Terme, email antennaeuropa@comune.chianciano-terme.si.it o seguire gli aggiornamenti sui social e sul sito istituzionale www.comune.chianciano-terme.siena.it

