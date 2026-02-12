Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – L’Università di Siena aderisce quest’anno all’iniziativa a “M’Illumino di Meno”, la manifestazione nazionale, lanciata dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio2, sul risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, con l’iniziativa “Crea la ricetta per la decarbonizzazione perfetta con il CO2 PACMAN Tool”.

L’incontro si terrà il 16 febbraio alle ore 17 nell’Aula Magna Storica del palazzo del Rettorato dell’Università di Siena (Banchi di Sotto, 55).

Il progetto

La transizione climatica richiede strumenti chiari, comprensibili e capaci di coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano il futuro dei territori. Il progetto CO2 PACMAN nasce proprio con questo obiettivo: trasformare dati scientifici complessi in percorsi partecipati verso la decarbonizzazione.

Durante l’incontro il professor Simone Bastianoni, delegato del Rettore per la Sostenibilità e coordinatore scientifico del progetto, presenterà un software che permette a ciascuno (politico o cittadino) di creare la propria “ricetta” per la decarbonizzazione: un percorso concreto per comprendere cosa significhi decarbonizzare un territorio e quali scelte, individuali e collettive, risultino più efficaci.

Da due anni il progetto CO2 PACMAN affronta le sfide della transizione climatica integrando conoscenza scientifica e partecipazione attiva delle comunità locali. Coinvolge dieci partner europei di sette Paesi e sostiene i territori nel percorso verso la neutralità climatica ed è finanziato dal programma Interreg Euro-MED.

Nel corso del progetto, applicato alle isole del Mediterraneo, sono stati raccolti e analizzati dati sulle emissioni di gas serra nelle tre isole pilota: Brač (Croazia), Creta (Grecia) ed Elba (Italia).

Questa fase ha permesso di costruire una solida base conoscitiva sulle principali fonti emissive legate a energia, mobilità, edifici e uso delle risorse. Su tali evidenze è stato sviluppato il CO2 PACMAN Tool, uno strumento che traduce i dati in scenari visivi chiari e immediati, accessibili anche ai non esperti.

Il co-coordinatore di Ecodynamics Group, Simone Bastianoni

Spiega il professor Simone Bastianoni, co-coordinatore dell’Ecodynamics Group di Unisi: “Mostreremo come diverse politiche e diversi comportamenti possano incidere sulle emissioni”.

“Sarà possibile – continua Bastianoni – visualizzare gli effetti delle scelte individuali e delle decisioni politiche, confrontare alternative e contribuire alla creazione di una ‘ricetta condivisa’ per la decarbonizzazione”.

“L’obiettivo è trasformare la conoscenza in azione, rendendo le evidenze scientifiche comprensibili e utili per decisioni informate. Nel progetto CO2 PACMAN, la decarbonizzazione è concepita come un percorso partecipato, che valorizza il ruolo dei cittadini accanto a quello delle istituzioni e strumento capace di favorire il dialogo tra scienza e comunità”, spiega Bastianoni.

“Nel caso dell’Isola d’Elba, dove andremo dal 22 al 24 marzo, cercheremo di immaginare insieme a politici, imprenditori e cittadini qual è ‘l’isola che vorremmo’, in un cammino condiviso verso la neutralità climatica”, conclude il professore.

