BIBBIENA – Quattro esplosioni, una colonna di fumo visibile a distanza e paura tra i residenti.

È accaduto questa mattina, alle 10.06, in via Michelangelo nel comune di Bibbiena (Arezzo), dove un camion che trasportava bombole di ossigeno è andato in fiamme per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto riferito dal 118, alcune bombole presenti sul mezzo sono esplose in rapida successione. I boati sono stati avvertiti distintamente in diverse zone della cittadina, richiamando l’attenzione di numerosi cittadini. Subito dopo le deflagrazioni, il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area, mentre il personale sanitario ha attivato il protocollo per le maxi emergenze della Asl Toscana Sud Est.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze infermierizzate. Al momento sono in fase di valutazione tre persone rimaste coinvolte nell’episodio: avrebbero riportato lievi sintomi di intossicazione da fumo e, in un caso, anche leggere ustioni alle mani. Non sono state ancora rese note le generalità dei feriti e, secondo le prime informazioni, non si registrano casi gravi.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’incendio. L’area è stata temporaneamente transennata per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza. La serie di scoppi avrebbe interessato anche delle auto e un’abitazione.

“Alla luce dell’incendio in viale Michelangelo di un furgone, la strada è chiusa. Si prega di evitare spostamenti non urgenti fino alla risoluzione del problema”, ha fatto sapere il sindaco Filippo Vagnoli.

