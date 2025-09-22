Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sei cittadini stranieri sono stati denunciati dalla polizia stradale del Compartimento Toscana per aver tentato di superare gli esami di guida con l’aiuto di complici esterni tramite auricolari e microtelecamere nascoste.

Gli investigatori, da tempo sospettosi di irregolarità durante le prove teoriche alla Motorizzazione di Firenze, hanno monitorato attentamente le sessioni d’esame. Grazie alla collaborazione con gli ingegneri della Motorizzazione civile, gli agenti si sono infiltrati tra i candidati, notando come alcuni di loro si avvicinassero troppo al monitor.

L’indagine ha rivelato che sei aspiranti guidatori nascondevano sotto la maglia una microtelecamera a forma di bottone, fissata al petto con nastro adesivo, collegata a un ricevitore. Le immagini venivano trasmesse a un complice fuori dall’edificio, che suggeriva le risposte corrette tramite un microauricolare.

Alla scoperta del sistema, la polizia ha eseguito una perquisizione, sequestrando l’attrezzatura tecnologica e procedendo con la denuncia presso la Procura della Repubblica. Sono già previsti controlli analoghi per le prossime sessioni d’esame.