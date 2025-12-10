Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – L’Università di Siena si aggiudica oltre 6,6 milioni di euro dal Fondo italiano per la scienza (Fis3) per finanziare cinque nuovi progetti di ricerca, la maggior parte dei quali nel settore delle Scienze Sociali e Umanistiche (Ssh). Le attività prenderanno avvio entro maggio 2026.

Nel dettaglio, Jan Casalicchio svilupperà uno studio intitolato “Mappe sintattiche! Il contributo della sintassi alla classificazione dei dialetti italiani”, della durata di 49 mesi, con un finanziamento di circa 1,57 milioni di euro.

Luca Cilibrasi condurrà una ricerca di 46 mesi sul “Disturbo evolutivo del linguaggio nei bilingui: verso una comprensione più profonda e una valutazione clinica coerente”, per un importo di 1,3 milioni di euro. Entrambi i ricercatori appartengono al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (Dispoc).

Sara Ugolini, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche (Diism), guiderà un progetto da 1,28 milioni di euro sulla “Causalità nella logica algebrica”, della durata di 47,5 mesi. Al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali (Dssbc), Taylor Zaneri lavorerà per lo stesso periodo a un’indagine sulle “Interazioni regionali e risultati: svelare la salute umana e animale, la scarsità di cibo e il cambiamento climatico nella Toscana medievale”, con un finanziamento di oltre 1,12 milioni di euro.

Infine, Tommaso Salvatore svilupperà un progetto biennale al Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (Dfclam) dedicato a “Diventare Petrarca. Una storia dei manoscritti”, con un finanziamento di circa 1,34 milioni di euro.

Il rettore Roberto Di Pietra ha espresso grande soddisfazione per l’esito della terza edizione del Fis3, sottolineando come questi risultati confermino l’Università di Siena come un centro di eccellenza soprattutto nel campo umanistico. “I progetti finanziati — ha dichiarato — sono una testimonianza della ricchezza e della multidisciplinarità della ricerca svolta in Ateneo, spaziando dalla logica algebrica alla filologia, dalla salute e clima ai disturbi del linguaggio, fino allo studio della sintassi italiana e di Petrarca”.

