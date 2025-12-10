Tempo lettura: < 1 minuto

VICCHIO – Il sindaco di Vicchio (Firenze) Francesco Tagliaferri ha risposto oggi alle critiche ricevute sui social network in seguito alla decisione di esporre la bandiera della Palestina sull’albero di Natale del Comune.

Proposito accompagnato dalla volontà di conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese.

Attraverso un post su Facebook, Tagliaferri ha dichiarato che l’amministrazione non si lascerà intimidire: «Né io né altri “bruceremo vivi”, come qualcuno ha forse auspicato, magari da 300 chilometri di distanza e senza sapere nemmeno dove si trovi Vicchio sulla cartina».

Il sindaco ha sottolineato la vicinanza e la solidarietà ricevute dalla cittadinanza e dalla comunità politica locale e regionale: «Ho visto crescere vicinanza e solidarietà da parte dei miei cittadini e della mia comunità politica, vicchiese e toscana. Tanti messaggi e commenti da parte di cittadini, amministratori, colleghi sindaci, assessori, consiglieri regionali e comunali, compagni e dirigenti del mio partito e di altri partiti vicini».

Tagliaferri ha concluso ringraziando tutti coloro che lo hanno sostenuto e rivolgendosi a chi lo ha criticato con un chiaro avvertimento: «Mi spiace per il resto delle persone ma non otterrete quello che volete».

