Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Giunta regionale della Toscana ha stanziato circa 5 milioni di euro per il potenziamento e il restauro di infrastrutture essenziali nei territori locali.

La decisione, presa nell’ultima seduta su proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti Filippo Boni, prevede contributi straordinari per il recupero e la realizzazione di parcheggi e immobili di uso pubblico.

“Abbiamo scelto di mettere al centro ciò che conta davvero — ha dichiarato Boni —, ovvero la dignità dei territori più distanti dai grandi centri urbani e la forza delle comunità che li abitano. Questi interventi rappresentano un segnale di ricostruzione e rinascita, con l’obiettivo di costruire una Toscana più efficiente e umana, capace di sostenere le fragilità dei paesi e delle città”.

I fondi sono stati così destinati:

Fucecchio (Firenze): 1,4 milioni di euro per completare la ricostruzione del parcheggio sotterraneo di via Sbrilli, danneggiato durante l’alluvione del novembre 2023. Le risorse saranno erogate in due tranche, 980.000 euro nel 2026 e 420.000 euro nel 2027.

Gavorrano (Grosseto): 200.000 euro per la ristrutturazione dell’edificio Ex Bagnetti, che diventerà sede di nuovi uffici comunali. Il finanziamento, distribuito entro il 2027, integra un contributo statale di 600.000 euro e un cofinanziamento comunale di 538.000 euro.

Sansepolcro (Arezzo): 400.000 euro per la costruzione di un nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni, da suddividere tra il 2025 e il 2026. Il Comune contribuisce con altri 100.000 euro.

Inoltre, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria del Bando parcheggi 2024, che assegna circa 2,7 milioni di euro di risparmi a nuovi progetti inclusi nella graduatoria di merito. Grazie a questa misura, Comuni come Comano, Marradi, San Quirico d’Orcia, Sinalunga e Tresana potranno ricevere finanziamenti per realizzare le loro iniziative.

“È fondamentale che le risorse non restino ferme, ma tornino a servire direttamente la vita delle comunità”, ha concluso l’assessore Boni.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita