FIRENZE – La fiamma Olimpica delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 arriva in Toscana. Grazie a centinaia di tedofori che si passeranno il testimone, risplenderà per le strade, paesaggi, paesi e città toscani fino a venerdì 12 dicembre quando a Livorno verrà imbarcata per raggiungere la Sardegna.

Tre giorni intensi durante i quali saranno tante le località della Toscana che potranno gioire al passaggio della Fiamma Olimpica, circondate dall’affetto di tanti appassionati e sportivi che vorranno essere presenti al momento storico.

La tappa da Arezzo a Siena

Oggi, dopo aver lasciato l’Umbria, la fiamma olimpica è entrata in Toscana e raggiunge Siena come ultima città della tappa n. 5. La Fiamma è stata accolta in mattinata ad Arezzo per poi raggiungere i panorami vitivinicoli di Montepulciano quindi le colline brulle e argillose delle Crete senesi, proseguendo fino a Pienza. Qui, tra i momenti più iconici, il passaggio dalla Val d’Orcia, con il passaggio davanti alla celebre e iconica cappella di Vitaleta nel Comune di San Quirico (nostra foto di copertina), quindi Montalcino. Infine l’arrivo, nel tardo pomeriggio, a Siena, con la conclusione in piazza del Campo.

La tappa dalla Maremma a Firenze

Giovedì 11 dicembre la tappa prevede la sua conclusione a Firenze, capoluogo della regione. Prima avrà raggiunto le città di Grosseto e la Maremma, per poi risalire alla etrusca Volterra, quindi le celebri torri di San Gimignano. Toccherà anche Pontedera ed Empoli per poi far concludere la tappa n. 6 proprio nel capoluogo toscano.

Il passaggio della Fiamma per la tappa n. 6 di giovedì 11 dicembre è partito alle ore 9 di questa mattina da Grosseto. La Fiamma è arrivata in via Senese, per poi volgere verso piazza Duomo, dove è stata accolta dal Comune alle ore 10.

La Fiamma viaggerà poi verso la seconda fermata della sesta tappa: la città etrusca di Volterra (PI), dove è attesa per le ore 12.

Lo special moment di questa sesta tappa sarà ospitato dalla “città delle torri”: San Gimignano attende la Fiamma Olimpica nel centro storico, dove passerà attorno alle ore 14.

Sarà poi la volta di Pontedera: la Fiamma passerà dal comune pisano attorno alle ore 14.40, per poi ripartire alla volta di Empoli, dove è attesa due ore dopo, alle 16.40.

Il gran finale della tappa è atteso nel capoluogo di regione: il braciere sarà acceso in piazza Santissima Annunziata, a Firenze, intorno alle ore 18.15, dove convoglieranno anche i tedofori provenienti da Piazza Pitti, dove l’arrivo della torcia è previsto per le ore 18.30. Proseguirà poi il suo percorso in piazza Duomo, piazza della Signoria, piazza Santa Maria Novella e Ponte Vecchio. La cerimonia ufficiale per aspettare la Fiamma avrà inizio già dalle 17 in piazza Santissima Annunziata, e culminerà alle ore 19.30 con l’accensione del braciere olimpico.

La tappa fino a Pisa e Livorno

Venerdì 12 dicembre, l’ultima tappa toscana, la n. 7, dopo aver lasciato Firenze, si avvierà verso la città tessile di Prato e scivolerà verso Pistoia e Montecatini Terme. Infine, attraverserà le celebri mura di Lucca, per poi risplendere sulla piazza del Duomo di Pisa, dove alle 16.30 è prevista l’accensione del braciere olimpico con vista sulla torre pendente. Infine, raggiungerà Livorno.

Gli orari previsti per la settima tappa sono i seguenti: la Fiamma partirà dal Comune di Prato attorno alle ore 8.50. Sarà poi attesa a Pistoia per le 10.40, che passerà il testimone a Lucca, dove il passaggio della Fiamma è previsto per le ore 13:45.

Sarà poi la volta di Pisa, dove la Fiamma è attesa per le ore 15.30 e farà il suo passaggio nel centro storico della città da piazza Vittorio Emanuele II fino a piazza dei Cavalieri per arrivare alle 16.30 in piazza Duomo, con l’accensione del braciere olimpico. Gli ultimi 200 metri a portare la fiamma sarà il tedoforo Filippo Macchi, vicecampione olimpico di fioretto. Sarà poi Livorno lo stop finale di questa settima tappa, e proprio dal suo porto la Fiamma partirà per la Sardegna, continuando il viaggio tra le regioni d’Italia.

La Fiamma tornerà in Toscana nel 2026: il 9 gennaio arriverà infatti a Massa e Carrara.

Accesa lo scorso 26 novembre nel bosco sacro dell’antica Olimpia, dove nacquero i Giochi Olimpici quasi tre millenni fa, la fiamma olimpica è arrivata in Italia, a Roma, lo scorso 5 dicembre e toccherà tutte le regioni italiane.

Qui il LINK per vedere tutte le tappe