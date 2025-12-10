Tempo lettura: < 1 minuto

ROMA La cucina italiana è iscritta alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. La notizia di questa mattina è l’ufficializzazione di un percorso che da mesi sembrava destinato al risultato finale, ma niente può mai essere dato per scontato. La cucina, si aggiunge così ai 20 elementi italiani iscritti, compresa la “dieta mediterranea” il cui riconoscimento avvenne nel 2010.

Il riconoscimento – scrive Unesco – arriva durante la ventesima sessione del Comitato Intergovernativo della Convenzione del 2003 in corso di svolgimento a Nuova Delhi, in India. Come affermato nella documentazione presentata per la candidatura, la cucina italiana è una pratica quotidiana che comprende conoscenze, rituali e gesti che hanno dato vita a un uso creativo e artigianale dei materiali, contribuendo a creare un’identità socio-culturale condivisa e allo stesso tempo cronologicamente e geograficamente variegata.

