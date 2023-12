FIRENZE – Più fondi per i danni dell’alluvione. “In questo momento dallo Stato ho solo la disponibilità di 5 milioni, quindi ho proprio bisogno di un incremento di fondi per svolgere a pieno il ruolo di commissario”, ha detto il presidente Eugenio Giani.

“L’11 dicembre invieremo tutto ciò che ci è arrivato di autocertificazione di famiglie, imprese e quello che abbiamo speso noi come macchina pubblica, vedremo se arriveranno tutte le risorse che noi attendiamo”, ha aggiunto.

“Abbiamo verificato che l’ordinanza che mi fu comunicata il 3 novembre in realtà è stata pubblicata l’11 novembre, e quindi siccome in quella ordinanza c’è scritto che la relazione io la debba fare entro 30 giorni dalla pubblicazione, e io la dovrò presentare entro l’11 dicembre – ha sottolineato il governatore -. Sfrutterò fino all’ultimo giorno perché stanno arrivando le notifiche autocertificanti di famiglie ed imprese, e quindi sfrutterò fino all’ultimo giorno per poter mandarle tutte a Roma perché possano essere vidimate e possano conseguentemente attivare quelle risorse che sono necessarie per far fronte al ristoro dei danni”.