FIRENZE – “Io penso a lavorare, se verrò nominato” commissario alla ricostruzione “mi farà piacere, a quel punto però non con le risorse per l’emergenza ma con risorse vere per la ricostruzione”.

Il presidente Eugenio Giani guarda avanti. “Io devo inviare due relazioni. La prima dopo un mese, quindi il 3 dicembre ed è la relazione su ciò che è stato fatto in emergenza; la seconda dopo tre mesi e riguarda ciò che si presuppone fare nella ricostruzione. Dopo la seconda relazione viene nominato il commissario per la ricostruzione – ha detto il governatore -. Anche Bonaccini era commissario per l’emergenza e poi fu nominato Figliuolo, e può darsi che ciò avvenga anche per me, quindi io sento che questo è un ruolo che ho per tre mesi”.