MONTEPULCIANO – “È stata un’ottima occasione di confronto sui temi che riguardano il futuro del centrosinistra in Italia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, le Europee e le Amministrative anche nei nostri Comuni”. Così il segretario del Psi provinciale, Alfredo Ardanese, nel commentare l’incontro a Montepulciano con il segretario nazionale del Partito Socialista italiano, Enzo Maraio, domenica scorsa per presentare il suo libro “Di nuovo Avanti”.

“Si è parlato del Partito Socialista europeo e delle prossime sfide che avrà di fronte l’Europa – continua Ardanese -, dalla tenuta sociale, all’aumento delle povertà, al tema dei migranti e delle guerre in Ucraina e Medioriente. Ma anche della riforma istituzionale proposta dal Governo alla quale i socialisti sono contrari per i rischi di involuzione antidemocratica che contiene. Ma abbiamo parlato anche dei rapporti a sinistra, in particolare con il Pd che deve abbandonare la logica delle correnti e aprirsi alla società e alle forze esterne, compresi i socialisti. In questa provincia abbiamo una storia di importanti alleanze in molte realtà che nel tempo hanno portato progressi e miglioramenti. Vogliamo continuare anche in futuro su questa strada. Mi auguro che nelle prossime settimane avremo occasione di incontri con il Pd e con gli altri partiti del centrosinistra”, conclude Ardanese.