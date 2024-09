BRUXELLES – Il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libero definitivo ai 446 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito Emilia-Romagna e Toscana.

Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,83 milioni e 67,81 milioni. L’assistenza fa parte di un pacchetto più ampio per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpite lo scorso anno. Una volta entrata in vigore la decisione, l’Ue trasferirà il denaro dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d’emergenza al suo bilancio 2024, da dove sarà poi versato ai Paesi.

