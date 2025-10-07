Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze fa un passo avanti significativo con l’approvazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Lo ha annunciato ieri sera il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di una conferenza stampa tenutasi proprio all’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, dove ha toccato il tema delle infrastrutture.

Il ministro ha sottolineato come, nonostante l’avanzamento della procedura, sia necessario considerare con attenzione la presenza di un sito naturale nell’area, che richiederà una valutazione ambientale specifica.

Interpellato dai giornalisti sul possibile stop allo sviluppo dell’aeroporto nel caso di vittoria alle prossime elezioni regionali del cosiddetto campo largo, dal momento che il Movimento 5 Stelle, che sostiene il candidato Eugenio Giani, si oppone al progetto, Pichetto Fratin ha risposto: “Io spero per Firenze, per i cittadini di Firenze, per la realtà della Toscana che l’operazione aeroporto vada avanti.