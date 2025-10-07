Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – All’alba di domenica, nel quartiere residenziale dell’Isolotto a Firenze, una ragazza poco più che diciottenne è stata vittima di un’aggressione violenta e simbolica.

Un uomo l’ha aspettata sotto casa per ore e, una volta rimasta sola, le ha rasato una striscia di capelli con un rasoio elettrico.

Secondo gli investigatori della polizia, il gesto ha tutte le caratteristiche di uno sfregio, una violenza che mira a colpire l’identità, il corpo e la dignità della vittima. Per la gravità dell’accaduto e il sospetto che l’aggressore sia un ex compagno della giovane, il caso è stato trattato come «codice rosso», attivando una procedura d’urgenza per reati di violenza domestica e di genere.

L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, nella notte tra sabato e domenica. La ragazza, di ritorno da una serata trascorsa in un locale, è stata sorpresa nell’androne del palazzo dove abita. L’aggressore, forse anche armato di spray urticante, l’ha immobilizzata per pochi istanti sufficienti a reciderle una ciocca di capelli.

Subito dopo, l’uomo è fuggito. La giovane ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente. Gli agenti hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini, concentrandosi in particolare sull’ex partner. È in corso l’analisi delle telecamere di sorveglianza del quartiere e la ricostruzione della relazione pregressa tra i due, per verificare eventuali precedenti episodi di violenza o minacce.