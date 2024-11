FIRENZE – Riqualificazione del patrimonio arboreo in tutti i quartieri, nuovi orti e oliveti cittadini, nuovo verde nelle scuole e recupero di aree non utilizzate per incrementare la copertura arborea e le dotazioni di verde pubblico in città.

Sono i principali interventi che partiranno nei prossimi mesi grazie ad una serie di provvedimenti sul verde pubblico approvati dalla Giunta comunale di Firenze che prevedono accordi quadro e interventi ad hoc, con uno stanziamento complessivo di circa 3 milioni di euro.

“Abbiamo approvato un piano di investimenti che raggiunge i 3 milioni di euro” ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “Sono diverse tipologie di intervento che complessivamente porteranno a un pacchetto completo di miglioramento ed incremento del verde pubblico. Lavoriamo costantemente per dare ai fiorentini nuovi spazi verdi da vivere e per aumentare in modo sostanziale la presenza di alberi, migliorando la vivibilità e rendendo più fruibile ogni angolo di verde, anche incolto, che abbiamo sul territorio”.

Il primo accordo quadro approvato in giunta prevede interventi di recupero delle aree di proprietà comunale non attrezzate e non aperte ai cittadini al fine di e trasformarle in veri giardini e parchi dotati di funzioni per la cittadinanza quali aree gioco e nuove alberature.

Un secondo accordo quadro è finalizzato all’implementazione del sistema di orti e olivete cittadini attraverso la sistemazione del terreno, la sua recinzione e l’inserimento di arredi verdi, oltre agli impianti di irrigazione e di energia elettrica necessari alla loro corretta fruizione.

Un altro pacchetto è destinato alla riqualificazione delle aree verdi anche attraverso la depavimentazione delle aree verdi e degli spazi aperti, l’inserimento di nuovi giochi e attrezzature per aree fitness e benessere, la creazione di nuove pareti verdi e l’incremento del patrimonio vegetale anche nelle piazze, strade e parcheggi, mentre 550 mila sono destinati alla manutenzione delle aree verdi esistenti nell’ottica dell’aumento del decoro e della fruibilità delle aree. Entrambi i finanziamenti puntano poi all’aumento del patrimonio arboreo esistente.

Massima attenzione anche ai parchi e ai giardini nelle scuole comunali. Con 450mila euro il Comune intende chiudere un accordo quadro per interventi di manutenzione straordinaria giardini scolastici nel territorio comunale. Gli interventi sono finalizzati a recuperare o incrementare la qualità delle strutture e degli arredi presenti nelle aree esterne ai plessi scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria, con la finalità di garantire la sicurezza degli alunni e incrementare l’attrattiva degli spazi scolastici.

Infine, un progetto dedicato alla riqualificazione del patrimonio arboreo di tutti i quartieri per il quale la giunta ha deliberato uno stanziamento complessivo di 400.000 mila euro, destinati ad aumentare il numero di alberi in città anche rimuovendo le ceppaie di piante abbattute perché non sicure, sostituendole con piante della stessa specie o idonee ad aumentare la copertura arborea cittadina. Gli interventi verranno eseguiti su strade, parchi, giardini, aree verdi e aiuole di tutti i quartieri del territorio comunale, riqualificando le aree e migliorandone gli aspetti estetici, ecologici e funzionali mediante l’incremento numerico delle alberature presenti.