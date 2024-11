FIRENZE – Ancora una volta Marco Carrai finisce nel mirino. Sui muri dell’ospedale Meyer a Firenze nella notte tra il 12 e il 13 novembre sono apparsi una serie di manifesti contro il presidente della Fondazione, bollato come “sionista”.

L’azione, firmata dai Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, è legata al suo ruolo di console onorario di Israele in Toscana. La Digos ha verificato che i manifesti non fossero in altre parti della città e adesso sta facendo tutti gli accertamenti del caso per risalire a chi abbia materialmente affisso quelle immagini: la polizia lo sta facendo anche attraverso le telecamere di sicurezza della zona e sta allargando il raggio di azione anche alle vie limitrofe.

“Gli antagonisti di sinistra stanno alzando il tiro e ormai stanno stilando delle vergognose liste di proscrizione contro chiunque non la pensi come loro”, ha affermato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Stella – . Ci auguriamo che le istituzioni preposte rimuovano subito quei manifesti, affissi tra l’altro illegalmente”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!