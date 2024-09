MONTERONI D’ARBIA – Nuova sede operativa nel senese per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, destinata a consolidare la sua presenza sul territorio, con una base logistica importante per i lavori e i servizi al cittadino.

La nuova casa del Consorzio è stata inaugurata stamani a Ponte d’Arbia dall’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni insieme al presidente del Cb6 Fabio Bellacchi. Era presente anche il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni.

«La nuova sede ristrutturata del Consorzio che oggi inauguriamo – ha detto l’assessora Monni -è una bella notizia per il territorio senese. La nuova sede permetterà di dare maggiori servizi, spazi più adeguati ai lavoratori rafforzando così la presenza del Consorzio in quest’area. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Bellacchi per il grande lavoro svolto in questi anni in cui il Consorzio è cresciuto e si è rafforzato. Questa sede non solo è più strategica a livello logistico, ma è un segnale positivo per il futuro, un segnale di operatività e impegno per la manutenzione di una parte importante della Toscana”.