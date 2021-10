GROSSETO – Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna va verso la riconferma al primo turno: l’esponente del centrodestra, a circa un terzo delle sezioni scrutinate (27 su 76), conduce col 56,15% dei voti contro Leonardo Culicchi (31,25%), alla guida di una coalizione di centrosinistra che vede alleati Pd e M5s per la prima volta.

Più distanziato Valerio Pizzuti (5,39%), candidato del polo riformista con Iv, Azione e socialisti. Fra le singole liste, il risultato parziale vede per ora in testa il Pd (19,9%), seguito da FdI (18,03%), dalla lista civica Vivarelli Colonna Sindaco (17,42%) e dalla Lega (15,15%). Vivarelli Colonna, già presidente provinciale di Confagricoltura, cinque anni fa aveva vinto al secondo turno con il 54,9% dei consensi, dopo essere stato in vantaggio già al primo turno col 39,63% e ora viaggia spedito verso il bis