SIENA – «Non sono deluso e non sono quello che si toglie la medaglia d’argento dal collo». Così Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato per il centrodestra alle elezioni suppletive nel collegio Toscana 12 commenta i risultati elettorali che lo vedono sconfitto dal candidato del centrosinistra Enrico Letta.

«E’ stato un risultato costruito senza avere una struttura partitica di un certo tipo alle spalle» ha aggiunto Marrocchesi Marzi che poi ha sottolineato: «ovviamente lo sapevo anche io e se uno decide di mettersi in gioco, si cimenta con questo tipo di competizione, lo prende in considerazione fin dall’inizio. Io sono il signor nessuno della politica, che si è presentato per tempo, volete sapere se sono soddisfatto del risultato? Certo che sì» ha concluso il candidato di centrodestra parlando con i giornalisti nella sua tenuta nel Chianti dove ha seguito lo spoglio elettorale.