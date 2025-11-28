Tempo lettura: < 1 minuto

ROMA – Il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di completamento della strada statale 2 “Cassia” tra Siena e Monteroni d’Arbia, per un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro.

I lavori, in parte eseguiti dalla Provincia di Siena nel periodo di gestione dell’infrastruttura, sono rientrati nelle competenze di Anas dopo la riclassificazione della Cassia come strada statale.

Anas ha quindi provveduto ad eseguire le attività di progettazione, gli iter autorizzativi e le procedure di finanziamento. Con l’approvazione del progetto esecutivo si concludono tutti gli adempimenti necessari all’affidamento dei lavori con gara d’appalto di prossima pubblicazione.

L’opera riguarda la costruzione di un nuovo tracciato in variante a quello attuale per una lunghezza complessiva di 7,6 chilometri, che collegherà la strada statale 223 “di Paganico” (Grosseto-Siena) in prossimità di Siena con lo svincolo di Monteroni d’Arbia Nord della statale 2 “Cassia”, dove si connette al tratto già realizzato.

Nel dettaglio, il tracciato inizia in corrispondenza del km 62,800 della SS223 in corrispondenza del viadotto Monsindoli esistente, dove sarà realizzato un nuovo svincolo. Prosegue con 7 viadotti, un’intersezione a rotatoria e altre opere minori (sottopassi, attraversamenti idraulici, opere di consolidamento) e termina sulla SS2 in corrispondenza dello svincolo di Monteroni d’Arbia Nord di cui è previsto il potenziamento. La sezione stradale sarà a due corsie, una per senso di marcia (categoria C2 – extraurbana secondaria). I tempi per la realizzazione dell’intervento sono previsti in 960 giorni.

