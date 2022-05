FIRENZE – “C’è la presa in carico, riconosco che si sia fatto un enorme passo avanti, per quanto riguarda le risorse stanziate mi auguro e lavoreremo perché ci sia un’implementazione perché soprattutto per quanto riguarda i ristori per le bollette energetiche dei Comuni lo leggiamo come un riconoscimento importante, ma le cifre forse sono ancora troppo leggere per le esigenze dei Comuni”.

Lo ha detto il sindaco di Prato e presidente Anci Toscana, Matteo Biffoni commentando il provvedimento del Governo sui rincari energetici.