ROMA – Un valore aggiunto. A rappresentarlo Anthony Fauci, che come annunciato dal ministro Roberto Speranza, si è reso disponibile a collaborare con il centro antipandemico che sarà realizzato a Siena.

Noi investiamo 360 milioni di euro sul centro di prevenzione che faremo a Siena e Fauci si è detto disposto a collaborare con i nostri scienziati, già al lavoro per questo obiettivo. Ci fa molto piacere perché consideriamo Fauci una delle principali personalità a livello mondiale nella lotta alla pandemia”, ha detto il titolare del dicastero della Salute, di ritorno a un viaggio istituzionale negli Stati Uniti. Fauci è considerato tra i massimi esperti mondiali nei vaccini e durante la pandemia, è stato uno dei più stretti collaboratori dell’ex presidente Donald Trump.

“Con questa mia visita rafforziamo e rilanciamo la cooperazione tra Italia e Usa nel campo della salute e della ricerca, dopo la firma in settembre a Roma di un memorandum of understanding (accordo bilaterale) con il collega Xavier Becerra” ha aggiunto Speranza, di fronte alla stampa italiana riunita a Washington, per poi sottolineare: “Dobbiamo investire di più nella salute e nella ricerca e la collaborazione tra Italia e Usa va proprio in questa direzione”.

Speranza ha quindi riferito di aver chiesto agli Usa e al segretario generale dell’Onu di accompagnare e rafforzare il Global summit sulla salute mentale, che l’Italia ospiterà il 13 e 14 ottobre.