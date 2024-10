LAJATICO – In piazza Vittorio Emanuele Lajatico ha celebrato il suo cittadino più illustre Andrea Bocelli.

Al tenore e maestro, tra i cantanti più apprezzati a livello internazionale, il Sindaco Fabio tedeschi ha assegnato la delega di assessore alla cultura “perché Bocelli è assessore della cultura nel mondo” ha spiegato davanti ad amici, sindaci, istituzioni e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Le chiavi della città di Lajatico sono invece state assegnate alla moglie Veronica Berti nominata cittadina onoraria. In tanti non hanno voluto mancare l’appuntamento come il governatore della Toscana, Eugenio Giani e il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!