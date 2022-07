MILANO – Anima Sgr è disponibile a fornire un supporto al capitale di Mps “in cambio di una più forte relazione commerciale” e si è offerta di discutere di questa opportunità anche con il nuovo ad del Monte, Luigi Lovaglio.

“Come sapete lo scorso anno abbiamo discusso con loro fino a luglio un potenziale intervento con diversi possibili strumenti tecnici per fornire capitale ma in cambio abbiamo chiesto una più forte relazione commerciale con noi”, ha dichiarato Alessandro Melzi d’Eril, ceo di Anima Holding, rispondendo alla domanda di un analista nella conference call sui risultati semestrali, tenutasi ieri.

“Ho parlato negli scorsi mesi con Lovaglio, che conosco perché quando era in Creval eravamo partner anche con loro e ho offerto la nostra disponibilità per discutere una potenziale struttura di transazione come fatto con il precedente management”, ha aggiunto Melzi d’Eril.

“Ad oggi non ho novità perché non ci siamo aggiornati, ho solo letto che stanno proseguendo con l’aumento di capitale e non ho ulteriori notizie”, ha concluso.