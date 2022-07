TRELLEBORG – Prosegue il viaggio verso Capo Nord del nostro Milko Gennai che, dopo aver attraversato la Germania, da due giorni sta pedalando in Svezia.

“Ieri mattina siamo ripartiti da Berlino verso le 7.30 con l’intenzione di coprire i 260 km che ci separavano dal porto di Rostock dove avevamo il traghetto per la Svezia. Siamo partiti ed era fresco, il paesaggio nella mattinata è stato vario ancora con campi ma comunque un territorio più vivo, più abitato con più attività e in questo tratto, rispetto ai giorni scorsi, abbiamo trovato cibo più facilmente. Il viaggio è scorso abbastanza bene nonostante una foratura. Nel pomeriggio un po’ di vento con il paesaggio che ha iniziato ad ondularsi con dei saliscendi. A fine serata siamo arrivati a Rostock che ci ha accolti con una pista ciclabile molto stretta, a differenza di quella di Berlino larga ben 20 metri. Abbiamo fatto cena al porto nell’unico posto in cui potevamo mangiare al self service dove avevano finito quasi tutto perché c’erano una quarantina di altri ciclisti almeno. Prima di salire abbiamo dovuto aspettare un’ora fuori all’imbarco con i vestiti ancora umidi addosso”.

“Alle cinque ci sono venuti a svegliare e alle sei siamo sbarcati al porto di Trelleborg, abbiamo seguito la traccia e iniziato a pedalare in cerca del primo bar per fare colazione ma siamo ripiombati nella stessa situazione della Germania con campi e paesaggi rurali senza alcuna attività per alcuni chilometri. Solo dopo 25 km abbiamo trovato un ristoro e ci siamo resi conto che tra ciclabili e paesaggi la situazione era diversa rispetto alla Germania. All’inizio campi di granturco, poi paesaggi più ondulati e boschi. Ogni tanto tra i boschi delle radure e con delle casine delle fate ben curate. Uscendo dal porto abbiamo trovato tre ciclisti di Jesolo, ci siamo uniti e insieme abbiamo trovato un campo da golf con un ristorante dove abbiamo mangiato. Nel pomeriggio abbiamo proseguito su strade molto curate e alle 20, dopo aver percorso 260 km, siamo arrivati nella cittadina di Alvesta dove avevamo prenotato un ostello. Abbiamo fatto la spesa in un supermercato e poi l’abbiamo portata a spalla all’ostello dove abbiamo cucinato e fatto cena tutti insieme”.

Prossima tappa Stoccolma dove Milko arriverà dopo aver percorso 470 km in due giorni.