FIRENZE – Si apre oggi, 13 gennaio, la finestra di tempo per le iscrizioni al primo anno scolastico delle scuole di ogni ordine e grado. La scadenza per studenti e famiglie è fissata al 14 febbraio.

Per le scuole primarie e secondarie statali di 1° e 2° grado (alunni dai 6 ai 16 anni), l’iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente online, servendosi del portale di Piattaforma Unica. E’ possibile presentare l’iscrizione a partire da oggi, fino alle ore 20 di sabato 14 febbraio. Per farlo, dopo essersi procurati la necessaria documentazione, occorre autenticarsi sul portale ministeriale, inserendo le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Restano cartacee, da presentare quindi direttamente alle segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alcune relative a specifici percorsi formativi, indicati annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sul sito della Regione Toscana sono inoltre presenti strumenti di orientamento per la scelta scolastica, particolarmente rivolti ai giovani studenti che dovranno affrontare la scelta della scuola superiore.

La popolazione scolastica toscana dell’anno scolastico 2025/2026 aveva superato i 436mila studenti. Tra questi 51.998 sono iscritti alla scuola dell’infanzia, 123.793 alla scuola primaria, 91.182 alla scuola secondaria di primo grado e 169.698 studenti alle scuole superiori.

Lo scorso anno – secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito – si era registrato un calo nelle iscrizioni rispetto al 2024/2025, che aveva registrato un totale di 440.081 studenti. Un calo dovuto agli effetti di un invecchiamento della popolazione che non accenna ad arrestarsi, e che è quindi previsto anche per il nuovo anno scolastico.

