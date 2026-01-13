Tempo lettura: < 1 minuto

ISOLA DEL GIGLIO – In una giornata carica di emozione e ricordo, l’Isola del Giglio ha commemorato il quattordicesimo anniversario del tragico naufragio della Costa Concordia, avvenuto la notte del 13 gennaio 2012, che costò la vita a 32 persone.

Al centro delle celebrazioni mattutine, la Santa Messa in suffragio delle vittime, celebrata alle ore 12:00 nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto, ha riunito la comunità locale in un momento di preghiera e riflessione sobria e rispettosa.

La cerimonia, presieduta dal parroco, ha visto la partecipazione di numerosi residenti dell’isola, che hanno riempito la chiesa per onorare i defunti di quella drammatica notte. Tra i presenti, oltre al Sindaco Amrando Schiaffino e all’ex Sindaco Sergio Ortelli, spicca la figura di Franco Gabbrielli, ex capo della Protezione Civile nazionale, che coordinò le operazioni di soccorso all’epoca del disastro e che ha partecipato in veste privata, testimoniando il suo legame ormai duraturo con la comunità gigliese.

Quattordici anni dopo: il naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio. La memoria che resiste al silenzio

