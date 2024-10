AREZZO – A bordo il carico era pesante. Una coppia di fidanzati, 35 anni lui, originario dell’Albania, 23 lei, italiana, sono stati fermati dalla stradale di Arezzo con 12 chilogrammi di marijuana, nei pressi di Badia al Pino.

I due, pur raccontando che quel viaggio era l’inizio di un periodo di vacanza, sono apparsi troppo nervosi per un normale controllo di polizia e i poliziotti hanno così deciso di approfondire, trovando, nel portabagagli della loro autovettura, un grosso trolley con all’interno 12 buste di plastica per un valore al mercato dello spaccio di circa 120 mila euro. I due giovani, già noti alle forze dell’ordine sono stati quindi arrestati e condotti in carcere ad Arezzo e a Firenze.

