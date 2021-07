FIRENZE – A Firenze arriva l’asfalto anti rumore: sono infatti iniziati i lavori in via Paisiello. Il nuovo materiale viene testato proprio nel capoluogo toscano, capofila del progetto europeo ‘Life E-Via‘.

Dopo i test sulle prestazioni, saranno individuate altre tre aree per la verifiche in città e poi per la diffusione in Italia e in Europa. Come spiega una nota di Palazzo Vecchio i lavori proseguiranno fino a venerdì con restringimenti di carreggiata su via Paisiello tra via Rinuccini e via Lagorio e chiusure delle traverse laterali. A seguire sarà realizzata la segnaletica.

Assessore Del Re: «Obiettivo rendere Firenze più confortevole dal punto di vista acustico»

«Grazie al progetto Life che come Direzione Ambiente ci siamo aggiudicati lo scorso anno – dichiara l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re – possiamo dare il via alla sperimentazione del nuovo asfalto anti rumore per contribuire a ridurre l’inquinamento acustico nelle aree urbane. Siamo partiti da via Paisiello e poi individueremo altre aree analoghe e verificare i risultati della sperimentazione con l’obiettivo di rendere Firenze più confortevole dal punto di vista acustico. I progetti europei sono una grandissima opportunità per innovare gli strumenti di intervento e dare risposte sempre più efficienti a temi urgenti e complessi come quelli ambientali».

Assessore Giorgetti: «Grazie a questo nuovo asfalto sarà possibile ridurre i rumori provenienti dalla strada»

«Abbiamo scelto una viabilità da ripristinare e risanare per questa importante sperimentazione – aggiunge l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti –: grazie a questo nuovo asfalto sarà possibile ridurre i rumori provenienti dalla strada».