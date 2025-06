Tempo lettura: 2 minuti

ASCIANO (SI) – Domenica 22 giugno alla Bottega di Jean-Paul Philippe ad Asciano è stata inaugurata alla presenza del vicesindaco Mattia Mangone, dello scultore Jean-Paul Philippe, della presidente dell’associazione Site Transitoire Alessandra Rey e dello scrittore Antonio Prete la mostra fotografica “Artisti al Site Transitoire.

L’esposizione curata da Alessandra Rey presenta fotografie di Tommaso Buracchi, Alessandro Griccioli, Micio Piccardo e ripercorre per immagini alcuni momenti memorabili degli eventi unici creati da artisti di discipline diverse ispirati al Site Transitoire. Un lavoro interdisciplinare di altissimo livello, come ha ricordato Antonio Prete, che ha visto interagire grandi maestri del teatro di ricerca italiano e internazionale che invitati da Alessandra Rey si sono confrontati con la scultura Site Transitoire per fare propri alcuni aspetti da rielaborare nel proprio linguaggio poetico.

Ognuno di questi eventi ha richiesto almeno un anno di preparazione e sono stati tutti prodotti dall’associazione Site Transitoire. La grande qualità e unicità del progetto artistico ha richiamato direzioni artistiche teatrali internazionali al Site Transitoire e molti di questi spettacoli sono stati invitati nei principali festival così come i video che li hanno registrati sono stati proiettati in festival europei di grande rilevanza quali il Festival di Avignon in. La mostra presenta anche alcune pagine di rassegna stampa nazionale scritte dalle più importanti firme della critica culturale italiana che hanno dedicato ampio spazio alle creazioni teatrali ispirate al SiteTtransitoire.

Grazie ai fotografi e ai video realizzati da Federico Stampa oggi abbiamo memoria di questi spettacoli straordinari che sono stati tutti sostenuti dal Comune di Asciano, di Siena e istituzioni internazionali.

Le fotografie che riproducono i momenti di scena sono poste vicine ai relativi manifesti a cui fanno riferimento. Le immagini dei manifesti sono infatti delle creazioni volute da Jean-Paul Philippe, un dono per ricambiare quello offerto da musicisti, danzatori, funamboli, poeti e attori.

Tra i maestri ricordiamo Marco Baliani, Lucia Poli, Lisbeth Gruwez, Danio Manfredini e Cesare Ronconi; gli scrittori e poeti Antonio Tabucchi, Mariangela Gualtieri, Bernard Noël e Antonio Prete; i musicisti Maarten Van Cauwenberghe, Stephan Micus, Furio Di Castri, Marc Drobinsky e tanti altri. La mostra aggiunge un altro aspetto importante della memoria della storia della scultura Site Transitoire raccolta ne “La Bottega di Jean-Paul Philippe” lo studio dell’artista che comprende spazi espositivi e che si appresta a divenire un terzo polo museale di Asciano.