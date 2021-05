FIRENZE – Volti accomunati dalla scritta “fragile” dai colori pop e accesi, opere contemporanee che contaminano lo spazio urbano innescando una riflessione sui temi della solitudine, dell’accoglienza, dell’ascolto e della fragilità emotiva. Sono i manifesti di Voce Amica Firenze, la più antica help-line italiana, realizzati dallo street artist Ache 77, ora affissi e visibili per tutte le strade della città di Firenze.

Street art

Dal centro storico alla periferia, attraverso i cinque quartieri della città, le opere sono state affisse per tutte le strade di Firenze, da piazza Santa Croce a via Allende, fino a piazza Tasso. Due sono i soggetti realizzati da Ache77, stencil artist fiorentino d’adozione, e tra i fondatori della Street Levels Gallery: «Un angelo e una donna entrambi con la bocca coperta da un nastro adesivo con la scritta “fragile- racconta l’artista – due personaggi che rappresentano diverse sfaccettature della fragilità: umana e terrena nel volto di lei, divina e celestiale nel volto di lui. Entrambi cercano la loro “voce amica” in due chiavi e modalità differenti”» Ogni installazione riporta i riferimenti al servizio offerto tutti i giorni dalle 16 alle 6 del mattino da Voce Amica Firenze chiamando il numero 055 2478 666.

Il progetto

Il progetto ha preso vita grazie alla campagna di crowdfunding lanciata lo scorso febbraio con lo scopo di far conoscere il servizio di ascolto telefonico gratuito dell’associazione di volontariato Voce Amica Firenze. L’iniziativa è stata realizzata all’interno dell’iniziativa Social Innovation Jam 2 di Fondazione CR Firenze e Siamosolidali, in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feel Crowd. L’iniziativa è stata copromossa inoltre dall’assessorato alla lotta alla solitudine e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, con la curatela della Street Levels Gallery, prima galleria d’arte urbana a Firenze. Tra i realizzatori c’è Francesca Pignanelli, giovane creativa e videomaker, che ha portato avanti in ogni sua fase e aspetto l’idea.

