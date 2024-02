SIENA – Nel decennale della Carta di Siena, la città si interroga sul ruolo dell’accoglienza.

L’occasione è un convegno all’Università per Stranieri di Siena, dove è stata illustrata la necessità di aggiornare il documento e anche le modalità per essere in linea con i tempi attualità. Presente anche il rettore Tomaso Montanari, che ha preferito non replicare alle accuse del sindaco di Firenze, Dario Nardella.