SIENA – Ci sarebbero degli avvicendamenti in arrivo per quanto riguarda i vertici di Mps. Il cda, riunito questo pomeriggio, avrebbe dato il via libera alla sostituzione di due figure apicali.

Secondo alcune indiscrezioni in questa rivoluzione sarebbe coinvolta anche una terza persona. Non si tratterebbe di figure vicine al Tesoro. Non è chiaro se questi cambiamenti siano legati ai risultati della quarta trimestrale 2023 che sarà presentata domani mattina agli analisti. La banca dovrebbe comunque superare il miliardo di utile. Resta da capire se riuscirà a raggiungere il 1,5 miliardo stimato nei giorni scorsi.

L’altra certezza è rappresentata dal ritorno del dividendo dopo oltre un decennio. Dovrebbe avere tuttavia un portata limitata.