Tempo lettura: 2 minuti

SAN QUIRICO D’ORCIA – Torna l’appuntamento con Aspettando I Colori del Libro, anteprima della XVI edizione del festival I Colori del Libro in programma il 13 e 14 settembre a Bagno Vignoni.

Iniziativa del Comune di San Quirico d’Orcia – riconosciuta come “Città che legge” dal CEPELL – con il coordinamento di toscanalibri.it e la collaborazione di Librorcia e Hotel La Posta.

Rassegna al via mercoledì 20 agosto alle 18.30 in piazza del Moretto a Bagno Vignoni con Massimo Cacciari che parlerà del libro Van Gogh. Per un autoritratto (Editrice Morcelliana), un viaggio attraverso l’opera – i simboli, i paesaggi, gli autoritratti, gli oggetti dipinti, i colori – di uno dei pittori più amati.

Altri appuntamenti Si prosegue venerdì 22 agosto alle 17.30 nel giardino della Biblioteca di San Quirico d’Orcia, in piazza Chigi, con Gioia De Angelis e il suo Naturalmente musica (Edizioni Extempora), pubblicazione che attraverso la lettura della storia è finalizzata all’apprendimento dei primi concetti musicali. Sabato 23 agosto alle 18.30 in piazza del Moretto a Bagno Vignoni sarà la volta di Emma Saponaro con Il gufo (Les Flaneurs Edizioni), romanzo che esplora il tema della violenza sulle donne trascinando il lettore in un labirinto di segreti oscuri e dolorosi rimpianti. A moderare l’incontro la giornalista e scrittrice Anna Gorini. Giovedì 28 agosto alle 18.30 in piazza del Moretto a Bagno Vignoni Martina Inzeo presenterà L’eco silenzioso di un amore (Book Sprint Edizioni), mentre venerdì 29 agosto Cinzia della Ciana parlerà delle sue Cartoliriche (Edizioni Helicon) insieme al docente dell’Università di Siena Andrea Matucci. Ultimo appuntamento sabato 30 agosto alle 18.30 in piazza del Moretto a Bagno Vignoni con Gianfranco Ricci, autore del libro La voglia di farcela (Futura Libri), racconto di un’Italia – quella all’indomani della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Sessanta – animata dal desiderio d’affermare la conquistata libertà e segnare i progressivi passi verso traguardi più moderni. Modera lo scrittore Enzo Puglisi.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita