STIA – Prosegue fino a domenica 5 settembre, quando sarà decretato il decimo Campione del mondo di forgiatura, la 24esima edizione della Biennale d’Arte Fabbrile, in programma a Stia (Arezzo). I fabbri, provenienti da 25 paesi di tutta Europa e da altri paesi del mondo (come il Giappone) continuano a sfidarsi a colpi di martello sulle forge infuocate per realizzare l’opera che si aggiudicherà il titolo.

Intanto ha preso il via il nono Concorso di Progettazione e Disegno “Pier Luigi della Bordella” mentre prosegue la possibilità di visitare al Lanificio lo spazio espositivo “Spazio vuoto_incubatore di idee”.

Il programma Sabato 4 settembre ore 8-24 Piazza Mazzini 10° Campionato del mondo di forgiatura, ore 9-13 Officine Capodarno Nono Concorso di progettazione e disegno Pier Luigi della Bordella, ore 9 piazza Pertini Accensione del forno in fibra ceramica alimentato a legna all’interno del quale saranno cotte opere eseguite dai maestri terracottai di Montelupo Fiorentino. Ore 9.30-23 Lanificio Apertura dello spazio espositivo con Il percorso dell’arte scultorea: 3° concorso internazionale di scultura. Ore 22.30 Spettacolare apertura del forno dove saranno visibili le forme incandescenti dei manufatti in terracotta realizzati dai maestri terracottai di Montelupo Fiorentino.

Domenica 5 settembre Ore 9-21 Lanificio Apertura dello spazio espositivo con Il percorso dell’arte scultorea: 3° concorso internazionale di scultura. Ore 10 piazza Mazzini Dimostrazione di forgiatura fuori dal Campionato del mondo. Ore 17.30 Stadio comunale di Stia S.Milli, cerimonia di premiazione.

Regole e green pass Tutto il personale impegnato all’organizzazione sarà dotato di Green pass o di tampone in corso di validità. Così come tutti i fabbri partecipanti al Campionato del mondo. La zona forgiatura sarà accessibile solo a persone munite di Green pass o tampone in corso di validità. Potranno accedere all’area riservata un massimo di 200 persone alla volta. L’accesso al Lanificio dove è stata allestito il percorso scultoreo e dove è visitabile il Museo del ferro battuto, sarà accessibile solo con Green pass o tampone in corso di validità. Per il villaggio gastronomico

La Biennale di Stia ha il patrocinio del Comune di Pratovecchio Stia, del Parco nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Regione Toscana, provincia di Arezzo, Cna Arezzo, Confartigianato Arezzo e Camera di Commercio di commercio Arezzo, Siena. Fa parte dal 2003 dell’Anello Europeo delle Città del Ferro “Ring of the European Cities of Iron Works”, associazione che raggruppa le più importanti mostre ed esperienze a livello europeo nel settore del Ferro Battuto al fine di promuovere e tutelare questa antica forma d’arte.

Info www.biennaleartefabbrile.it tel. 3663052558 e-mail info@biennaleartefabbrile.it