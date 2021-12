AREZZO – Attacco no vax alla pagina Facebook del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli dove compaiono migliaia di commenti di persone che riportano la stessa sigla, una w all’interno di un cerchio rosso.

I commenti riguardano le scritte no vax trovate martedì davanti alla scuola materna ‘Tricca’ e sono state subito rimosse dal Comune. Il sindaco aveva avuto parole di condanna per queste scritte. L’attacco è stato subìto anche da alcune testate giornalistiche e, secondo quanto appare, potrebbe avere la stessa matrice di una precedente ondata di commenti no vax contro i vaccini antiCovid che tempo fa prese di mira la pagina Fb della Asl Toscana Sud Est. Sono in corso indagini e verifiche di Polizia postale anche per rimuovere i contenuti dal profilo social del sindaco Ghinelli.