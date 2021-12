SARTEANO – Si chiama “Regalati Sarteano” l’iniziativa lanciata in vista del Natale dalle piccole botteghe del Centro Commerciale Naturale (CCN) del borgo di Sarteano con l’obiettivo di porre l’accento sul tema dell’acquisto a chilometro zero contro lo shopping on-line attraverso i siti e le app delle grandi potenze commerciali del web.

Buoni spesa eleganti e personalizzati

Dopo l’apprezzamento per la campagna di sensibilizzazione ideata lo scorso anno, in seguito ai mesi di chiusura delle attività economiche, a causa del lockdown, “Regalati Sarteano” rilancia per il secondo anno, in veste cromatica rinnovata, ma con la stessa formula e con lo stesso messaggio dello scorso Natale: buoni spesa eleganti e personalizzati del valore che si vorrà, da acquistare in una delle 100 piccole botteghe sarteanesi aderenti, da regalare ai propri amici e ai propri cari con la certezza di donare un prodotto frutto della passione, della qualità, della capacità di scegliere di un piccolo commerciante di un piccolo borgo.

“Regalati Sarteano” è la rivendicazione orgogliosa dei negozianti di prossimità – sostenuti dall’Amministrazione Comunale – che, alle porte del Natale, ricordano il ruolo sociale che svolgono erogando ogni giorno un servizio e facendo, al tempo stesso, da presidio sul territorio, contribuendo al mantenimento della vitalità, della sicurezza e dell’accoglienza dei centri storici, soprattutto dei piccoli borghi e delle frazioni.

«Una bottega è luce per la collettività»

«Una bottega – spiegano le sette commercianti del direttivo del CCN – è luce per la collettività, è economia che rimane sul territorio a vantaggio della nostra comunità e di quelle limitrofe. È principalmente garanzia di qualità per i nostri clienti che sapranno con certezza di aver acquistato un prodotto realizzato, selezionato, confezionato con amor proprio da chi al proprio paese tiene e vuole bene».

Prodotti dell’artigianato artistico ed alimentare, da agricoltura locale e biologica, abbigliamento, calzature, utensili e elettrodomestici. Ma anche buoni spesa per cene o aperitivi da consumare presso i locali del borgo fino ai trattamenti di bellezza e acconciature. Furono più di mille i buoni di “Regalati Sarteano” donati lo scorso anno – compresi quelli acquistati dal proprietario di un noto resort della frazione di Castiglioncello del Trinoro per augurare buone feste ai propri dipendenti – e che sono nuovamente disponibili, da subito, anche per quest’anno in vista del Natale.

Le attività aderenti a “Regalati Sarteano” sono contrassegnate dall’adesivo in vetrina e l’elenco completo con i recapiti è reperibile sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Naturale del borgo “Wake up Sarteano”.