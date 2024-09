FIRENZE – I cittadini ne hanno subito approfittato. Nel primo giorno di funzionamento del nuovo numero 116117, destinato alle cure sanitarie non urgenti, le chiamate sono state 682.

Per il momento funziona è attivo tra Firenze, Prato e Pistoia. Da metà ottobre lo sarà anche nell’Asl Toscana sud est e quindi entro la fine di novembre coprire pure il nord della regione. A rispondere c’erano tre medici e 14 operatori di centrale. Le attese non hanno superato i due minuti e metà dei casi è stata risolta al telefono dal dottore, mentre l’altra parte è stato gestita dal personale non medico. Sporadici gli episodi dove è stato attivato un medico sul territorio. C’è anche chi ha approfittato del nuovo servizio per problemi urgenti, ma sono stati pochi utenti. Le chiamate sono state girate alla centrale dell’emergenza, cioè a chi copre il 118.

Il numero adesso è attivo dalle 20 alle 8 di mattina, ma nei prossimi mesi sarà attivo 24 ore su 24. Contestualmente con l’avvio del 116117 è stato ridotto il servizio di guardia medica. Nel territorio della Asl Centro (province di Firenze, Prato e Pistoia) di notte ci sono 24 dottori in meno, cioè 40 invece di 64. Di giorno si scenderà da 93 a 74. Le risorse così recuperate si impegneranno in servizi diurni

