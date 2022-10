SIENA – Un assist alla praticità. L’Asl Toscana sud est ha varato il cup telefonico unificato.

L’utente potrà rivolgersi a uno dei riferimenti delle tre province interessate, indipendentemente da dove risiede. Il centralino è attivo tutti i giorni, domenica esclusa, dalle 8 alle 18. I numeri sono: per Siena 0577-767676; per Arezzo da telefono fisso 800 575 800, da cellulare al 0575-379100; per Grosseto 800 500483 da telefono fisso, 0564-972191 da telefono cellulare. Restano valide le modalità di prenotazione indicato al seguente link https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/prenotare-visite-ed-esami/ambito-senese.

Non solo, l’Azienda sta mettendo a punto per i prossimi mesi l’entrata in vigore di un numero unico “intelligente”, in grado di smistare le telefonate in arrivo secondo alcuni criteri, in modo che per il cittadino risulti minimo il tempo di attesa.